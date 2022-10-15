ВКонтакте запустила новый режим «Личное пространство»

Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:«Безопасность и комфорт пользователей — наши главные приоритеты. Именно поэтому ВКонтакте существует более двух десятков настроек приватности. Можно выбрать их по своему усмотрению — запретить всем незнакомым людям писать сообщения, закрыть все комментарии на своей странице или скрыть игры, в которые играешь. Однако мы знаем, что не все могут столь тщательно настраивать свой профиль. Здесь и приходит на помощь новый режим „Личное пространство“ — он позволяет включить все нужные настройки одной кнопкой. Если вас беспокоят навязчивые поклонники, если малознакомые люди оставляют вам грубые комментарии, если вы просто устали от общения — включите режим „Личное пространство“, это поможет на время освободиться от нежелательного внимания».