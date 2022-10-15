ВКонтакте и Эрарта открывают выставку «Голос городов»

Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта:«Нам очень приятно, что уже в третий раз конкурс вызывает большой интерес у непрофессиональных художников. Мы считаем, что с темой попали в точку, и убедились: ценность проекта „Голос городов“ в том, что он дал непрофессиональным и начинающим художникам возможность „выйти“ к зрителю, а музею — найти и представить талантливых авторов. Более того, наша со ВКонтакте выставка позволит посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предложит более сотни маршрутов для прогулки. Мы надеемся, что все посетители музея Эрарта, которые увидят эту выставку, получат такое же удовольствие, как и мы».