В Увате у придорожного кафе попрошайничает лиса

«К кафешке пришла и стоит. Людей совсем не боится», сообщил тюменцев в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что животное вышло к людям потому, что из-за пожаров в лесах была уничтожена вся их кормовая база. Однако нахождение диких животных рядом с человеком — небезопасно.
«Есть большая вероятность, что лиса больна бешенством. Возможно, что это не так, но если это так, то под угрозой все домашние животные. Поэтому, кто знает, где ходит лиса, звоните 112. Они свяжутся с нужной службой для отлова. Ее посадят на карантин. Если лиса окажется здоровой, то после карантина ее выпустят в ее среду обитания», отметила Евгения Б.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени сообщали о лисе, поселившейся во дворе домов в Калининском округе. По словам горожан, животное каждую ночь выходило из своего убежища для поиска еды.