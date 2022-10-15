В Увате у придорожного кафе попрошайничает лиса

«Есть большая вероятность, что лиса больна бешенством. Возможно, что это не так, но если это так, то под угрозой все домашние животные. Поэтому, кто знает, где ходит лиса, звоните 112. Они свяжутся с нужной службой для отлова. Ее посадят на карантин. Если лиса окажется здоровой, то после карантина ее выпустят в ее среду обитания», отметила Евгения Б.