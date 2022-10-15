В Тюменскую область поступили насадки-распылители для вакцины против COVID-19

Состав вакцины против коронавируса для назального применения идентичен составу вакцины, которая вводится в мышцу. Вакцинация также проходит в два этапа — сначала первым компонентом, через три недели вторым. Аналогичная схема действуют и при проведении ревакцинации против COVID-19.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 1 миллиона 159 тысяч человек. Вакцинация против COVID-19 в регионе продолжаются.
По данным оперштаба, накануне в области было зарегистрировано 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 17 человек госпитализировали, один житель региона скончался.