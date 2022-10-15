В Тюменскую область поступили насадки-распылители для вакцины против COVID-19

Состав вакцины против коронавируса для назального применения идентичен составу вакцины, которая вводится в мышцу. Вакцинация также проходит в два этапа — сначала первым компонентом, через три недели вторым. Аналогичная схема действуют и при проведении ревакцинации против COVID-19.