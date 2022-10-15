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Posted 15 октября 2022, 04:31

Published 15 октября 2022, 04:31

Modified 18 октября 2022, 17:31

Updated 18 октября 2022, 17:31

В Тюменскую область поступили насадки-распылители для вакцины против COVID-19

15 октября 2022, 04:31
Сюжет
Коронавирус
В Тюменскую область поступила партия насадок-распылителей на шприц для интраназального введения вакцины «Спутник V» («ГАМ-КОВИД-ВАК»). Всего поступило 18 тысяч насадок, которые распределены между Областной клинической больницей № 2 и городскими поликлиникам.

Состав вакцины против коронавируса для назального применения идентичен составу вакцины, которая вводится в мышцу. Вакцинация также проходит в два этапа — сначала первым компонентом, через три недели вторым. Аналогичная схема действуют и при проведении ревакцинации против COVID-19.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 1 миллиона 159 тысяч человек. Вакцинация против COVID-19 в регионе продолжаются.

По данным оперштаба, накануне в области было зарегистрировано 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 17 человек госпитализировали, один житель региона скончался.

#Валентина Бурнашева#Общество#Коронавирус#Новости#Заболевания#Тюменская область#Болезнь#Прививки#Вакцинация#COVID-19#Статистика
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