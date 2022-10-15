В Тюменской области поймали нетрезвого именинника за рулем Toyota Camry

В селе Бердюжье сегодня утром задержали нетрезвого водителя Toyota Camry. Как выяснилось, накануне вечером он праздновал свой 54-й День рождения, а утром поехал в магазин. Алкотестер показал 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Именинник просил отпустить его в честь праздника, но его не только не отпустили, а еще завели и административное дело.
Вечером в пятницу с селе Бердюжье остановили 33-летнего водителя LADA Kalina. Мужчина возвращался домой от родителей. Алкотестер показал 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что у трех жителей Тюменской области могут конфисковать их личные автомобили в доход государства за неоднократное пьяное вождение. Общая стоимость машин составляет более трех миллионов рублей. В настоящее время на автомобили наложен арест, против жителей региона возбуждены уголовные дела.