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В Тюменской области поймали нетрезвого именинника за рулем Toyota Camry

15 октября 05:19
Фото: ГИБДД Тюменской области
Шестнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали в ночь с пятницы на субботу на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД. В субботу и воскресенье на автодорогах региона продолжатся рейды по выявлению нетрезвых водителей.

В селе Бердюжье сегодня утром задержали нетрезвого водителя Toyota Camry. Как выяснилось, накануне вечером он праздновал свой 54-й День рождения, а утром поехал в магазин. Алкотестер показал 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Именинник просил отпустить его в честь праздника, но его не только не отпустили, а еще завели и административное дело.

Вечером в пятницу с селе Бердюжье остановили 33-летнего водителя LADA Kalina. Мужчина возвращался домой от родителей. Алкотестер показал 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее «Наш Город» писал, что у трех жителей Тюменской области могут конфисковать их личные автомобили в доход государства за неоднократное пьяное вождение. Общая стоимость машин составляет более трех миллионов рублей. В настоящее время на автомобили наложен арест, против жителей региона возбуждены уголовные дела.

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