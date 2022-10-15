В Тюменской области мобилизовали мужчину со сломанным позвоночником и плоскостопием

По словам молодого человека, списки на бронь от организации, где он работает («Газпром нефть») в военкомате по какой-то причине проигнорировали.
«У меня в военном билете категория годности „А“. Ранее был перелом позвоночника, также у меня плоскостопие второй степени. Медкомиссии не было. Начальник медицинской части сообщил, что медкомиссия будет лишь при распределении. А пока мы не распределены — находимся на сборном пункте. Я уже писал рапорт на начальника этого военного училища, ответа вообще никакого не было», рассказал мужчина.
По словам мобилизованного, кроме того, призывникам на сборном пункте в Тюмени предлагают менять военно-учетные специальности на необходимые армии. При этом, если кто-то не соглашается — говорят тогда писать отказ от мобилизации.
По словам руководителя Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру» Ивана Самарина, на сборных пунктах сегодня стремятся всевозможными методами покрыть дефицитные ВУС. Поэтому применяются такие ухищрения.
«Для того, чтобы переквалифицироваться на другую ВУС — требуется переподготовка. В Тюмени ее не проводят. Поэтому, если мобилизованные сталкиваются с такой ситуацией, необходимо писать рапорт в военную прокуратуру», отметил Иван Самарин.
Что касается проблем со здоровьем, то о сборе справок, больничных выписок, потенциальному призывнику следует заботиться заранее. В случае, если произошла такая ситуация и призвали в рамках частичной мобилизации человека, в которого по состоянию здоровья имеются ограничения, нужно обращаться напрямую к военкому и требовать, чтобы медицинские документы прикрепили к личному делу.
Ранее «Наш Город» писал, что в России с 21 сентября по сегодняшний день в рамках частичной мобилизации призваны 220 тысяч человек. Из Тюменской области на этой неделе, во вторник, отправилась первая группа мобилизованных на полигоны Южного военного округа для прохождения дополнительной подготовки.