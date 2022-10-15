В Тюменской области мобилизовали мужчину со сломанным позвоночником и плоскостопием

«У меня в военном билете категория годности „А“. Ранее был перелом позвоночника, также у меня плоскостопие второй степени. Медкомиссии не было. Начальник медицинской части сообщил, что медкомиссия будет лишь при распределении. А пока мы не распределены — находимся на сборном пункте. Я уже писал рапорт на начальника этого военного училища, ответа вообще никакого не было», рассказал мужчина.