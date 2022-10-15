В Тюмени ликвидируют годовалую битумную лужу в ЖК «Олимпия»

Битумная лужа появилась летом прошлого года рядом паркингом жилого комплекса «Олимпия» и торгово-офисным центром «Ямская слобода». Опасный объект тогда не то, что не ликвидировали, но даже не огородили. Битумная лужа находилась в общем доступе, в том числе и у детей.
В ведомствах, на контроле которых находится экологическая безопасность, тогда пояснили, что ранее на месте, где появился битум, располагался асфальто-бетонный завод. И битумные лужи образовались на месте котлованов, которые, видимо, были предназначены для складирования нефтесодержащих отходов.
По планам битумохранилище должны были ликвидировать в течение 2021–2023 годов. Однако из-за дефицита денежных средств в городском бюджете, данные работы были отложены на неопределенный срок.
В управе Калининского административного округа тогда заявили, что участок будет очищен от разливов нефтепродуктов, но только после того, как ликвидируют битумохранилище. Правда, для безопасности, лужу огородили забором из профнастила.