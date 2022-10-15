В Тюмени ликвидируют годовалую битумную лужу в ЖК «Олимпия»

Битумная лужа появилась летом прошлого года рядом паркингом жилого комплекса «Олимпия» и торгово-офисным центром «Ямская слобода». Опасный объект тогда не то, что не ликвидировали, но даже не огородили. Битумная лужа находилась в общем доступе, в том числе и у детей.