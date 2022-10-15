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Тюменскую объездную и Московский тракт сковали пробки из-за ДТП

15 октября 10:17
Фото: 2гис
Километровые пробки на дорогах образовались днем в субботу на объездной дороге и улице Московский тракт из-за трех дорожно-транспортных происшествий. На улице Федюнинского движение затруднено на участке от Червишевского тракта до кольца.
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Тюмень

На улице Московский тракт затор образовался на участке от Магнитогорской до объездной. Также из-за ДТП в пробке стоит улица Мельникайте — от Республики до Котовского. На Холодильной движение затруднено от Республики до Механической.

Кроме того, согласно сервису 2 ГИС, несколько аварий произошло в центре Тюмени — на улицах Осипенко, Хохрякова и Ленина.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в центре областной столицы были зафиксированы 8-балльные пробки. Причиной заторов послужили проведение массового мероприятия на Цветном бульваре и дорожно-транспортное происшествие около торгового центра «Галерея Вояж».

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