Тюменскую объездную и Московский тракт сковали пробки из-за ДТП

На улице Московский тракт затор образовался на участке от Магнитогорской до объездной. Также из-за ДТП в пробке стоит улица Мельникайте — от Республики до Котовского. На Холодильной движение затруднено от Республики до Механической.
Кроме того, согласно сервису 2 ГИС, несколько аварий произошло в центре Тюмени — на улицах Осипенко, Хохрякова и Ленина.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в центре областной столицы были зафиксированы 8-балльные пробки. Причиной заторов послужили проведение массового мероприятия на Цветном бульваре и дорожно-транспортное происшествие около торгового центра «Галерея Вояж».