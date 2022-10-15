Тюменский офицер погиб на Украине

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тобольске состоялись похороны Даниила Шесткова, получившего смертельные ранения при выполнении боевого долга в ходе СВО на Донбассе. Военный с января этого года проходил службу по контракту. В специальной военной операции он принимал участие с февраля 2022 года.