Тюменский офицер погиб на Украине

По словам односельчанина Андрея Санникова, Андрей Слемнев закончил ТВВИКУ. После окончания училища, его отправили на службу на Дальний Восток.
«Хорошим парнем был. В хоккей футбол вместе играли. Бегал быстро, всех выигрывал всегда. После школы в ТВВИКУ поступил, отучился. Его направили на службу на Дальний Восток. Дослужил до майора и ушёл на пенсию вроде 2015 году», рассказал «Нашему Городу» Андрей Санников.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тобольске состоялись похороны Даниила Шесткова, получившего смертельные ранения при выполнении боевого долга в ходе СВО на Донбассе. Военный с января этого года проходил службу по контракту. В специальной военной операции он принимал участие с февраля 2022 года.
В конце сентября стало известно о гибели 26-летнего выпускника ТВВИКУ Игоря Бойчука. У офицера остались родители и брат с сестрой.