nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский офицер погиб на Украине

15 октября 11:15
Фото: 1Mi
Житель Тюменской области, майор Андрей Слемнев погиб на Украине при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Прощание с офицером пройдет в селе Нижняя Тавда в воскресенье, 16 октября, в ритуальном зале на улице Свердлова, 56, сообщает VK группа Нижняя Тавда сегодня.

По словам односельчанина Андрея Санникова, Андрей Слемнев закончил ТВВИКУ. После окончания училища, его отправили на службу на Дальний Восток.

«Хорошим парнем был. В хоккей футбол вместе играли. Бегал быстро, всех выигрывал всегда. После школы в ТВВИКУ поступил, отучился. Его направили на службу на Дальний Восток. Дослужил до майора и ушёл на пенсию вроде 2015 году», рассказал «Нашему Городу» Андрей Санников.

Фото: Нижняя Тавда сегодня

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тобольске состоялись похороны Даниила Шесткова, получившего смертельные ранения при выполнении боевого долга в ходе СВО на Донбассе. Военный с января этого года проходил службу по контракту. В специальной военной операции он принимал участие с февраля 2022 года.

В конце сентября стало известно о гибели 26-летнего выпускника ТВВИКУ Игоря Бойчука. У офицера остались родители и брат с сестрой.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Похороны#Нижняя Тавда#Гибель людей#Украина#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25