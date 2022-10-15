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Тюменские школьники начали шить варежки мобилизованным

15 октября 15:50
Фото: тг-канал "Тюмень! Шьем и вяжем для наших бойцов"
На уроке технологии одной и тюменских школ, девочки учились выкраивать, шить и утеплять варежки. По плану педагога, изделия ручной работы будут отправлены мобилизованным в места прохождения службы.
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Дети

В телеграм-канале «Тюмень! Шьем и вяжем для наших бойцов», где тюменские мастерицы и начинающие швеи создают варежки, «нателки» и кальсоны для мобилизованных, учительница городской школы сообщила, что ее ученицы вскоре сошьют варежки для тех, кто отправился в места боевых действий.

Тюменцы начали шить для мобилизованных вещи. Их отправят бойцам после освящения
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Девушки, состоящие в чате, инициативу преподавателя технологии поддержали, так как шитье и так входит в программу по этому предмету.

«Наш город» уже рассказывал о том, как тюменцы объединились чтобы обеспечит мобилизованных мужчин необходимыми на фронте вещами — термобельем, флисовыми кофтами, носками, балаклавами. Все это — изделия ручной работы.

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