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Тюменские подростки узнают о финансовой грамотности в игровом формате

15 октября 13:45
Фото: 1Mi
56 тюменских подростков стали участниками игры «Денежный поток», в рамках которой они учатся грамотно распоряжаться своими финансами. Ребят учат копить, откладывать и зарабатывать деньги, чтобы всегда получать желаемое.
Сюжет
Тюмень

Создатели игры отмечают, что она может быть адаптирована под любой темперамент подростка. Каждый сможет найти свой способ обращаться с деньгами так, чтобы на все хватало.

Пока в игре приняли участие лишь 56 школьников, все они учатся в 9 классах МАОУ СОШ № 94.

Организаторами игры, выступают члены регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг».

«Наш город» уже рассказывал о том, что обращению с деньгами учат не только школьников. Недавно управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов начал серию лекций по финансовой грамотности для тюменских студентов.

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