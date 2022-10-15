Тюменские подростки узнают о финансовой грамотности в игровом формате

Создатели игры отмечают, что она может быть адаптирована под любой темперамент подростка. Каждый сможет найти свой способ обращаться с деньгами так, чтобы на все хватало.
Пока в игре приняли участие лишь 56 школьников, все они учатся в 9 классах МАОУ СОШ № 94.
Организаторами игры, выступают члены регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг».
«Наш город» уже рассказывал о том, что обращению с деньгами учат не только школьников. Недавно управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов начал серию лекций по финансовой грамотности для тюменских студентов.