Тюменка перенесла две клинические смерти и благодарит медиков за спасение

Две клинические смерти перенесла 52-летняя жительница Тюмени Валентина Харламова, но благодаря квалифицированной помощи медиков, смогла вернуться к прежнему образу жизни. На минувшей неделе женщина пришла в больницу для того, чтобы встретиться со своими спасителями и выразить им свою благодарность.

Сюжет Тюмень