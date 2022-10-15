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Тюменка перенесла две клинические смерти и благодарит медиков за спасение

15 октября 10:39
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Две клинические смерти перенесла 52-летняя жительница Тюмени Валентина Харламова, но благодаря квалифицированной помощи медиков, смогла вернуться к прежнему образу жизни. На минувшей неделе женщина пришла в больницу для того, чтобы встретиться со своими спасителями и выразить им свою благодарность.
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Тюмень

Врачей, боровшихся за ее жизнь, она благодарила со слезами на глазах.

ЧП произошло утром 1 сентября. В этот день женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики, сделав на месте кардиограмму, выявили признаки инфаркта миокарда. По пути в больницу в машине скорой помощи у Валентины Харламовой два раза произошла остановка сердца.

«В общей сложности сердечно-легочная реанимация длилась семь минут, за это время было две остановки сердечной деятельности: двукратно провели электроимпульсную терапию автоматическим наружным дефибриллятором, между сериями разрядов — непрямой массаж сердца», рассказала фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Ирина Сирина.

Благодаря оперативной помощи врачей, сердечную деятельность удалось вновь запустить. По приезде в больницу женщину прооперировали. К счастью, операция прошла успешно. Меньше чем через неделю Валентину Харламову выписали из больницы.

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