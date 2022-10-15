С телефонными мошенниками столкнулась почти половина тюменцев

Обманутые горожане только в 64% случаев обращались к сотрудникам правоохранительных органов.
«А толку, деньги-то мне не вернут. Будет мне такой случай — уроком»,поделилась тюменка, отдавшая мошенникам 5 тысяч рублей.
42% жителей Тюменской области, которые приняли участие в опросе, сообщили, что столкнулись с мошенниками в этом году. Но лишь 36% из них поняли что к чему и сохранили свои средства в целости и сохранности.
64% тюменцев получили от мошенников телефонный звонок, 38% — встретились с ними в социальных сетях и мессенджерах, 21% столкнулся с обманов, откликнувшись на онлайн-объявление.
В этом году с мошенничеством столкнулся даже председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов. Он отметил, что на каждый подобный инцидент стоит обращать особое внимание.
«А потому о подобном нужно писать! Представьте, потом поймают одного преступника, а сколько из-за него будет обманутых. Люди должны знать о деятельности таких нарушителей»,заявил Антропов.