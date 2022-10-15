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С телефонными мошенниками столкнулась почти половина тюменцев

15 октября 13:36
Фото: 1Mi
60% жителей Тюменской области, получившим звонок из «банка» или от «сына, которому срочно нужны деньги», попались на уловку хитрых преступников. Чаще всего обманщики звонят жертвам по телефону, чтобы вызвать большее доверия и моментально обескуражить жертву. Такие данные приводит ЦУР по Тюменской области.
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Тюмень

Обманутые горожане только в 64% случаев обращались к сотрудникам правоохранительных органов.

«А толку, деньги-то мне не вернут. Будет мне такой случай — уроком»,поделилась тюменка, отдавшая мошенникам 5 тысяч рублей.

42% жителей Тюменской области, которые приняли участие в опросе, сообщили, что столкнулись с мошенниками в этом году. Но лишь 36% из них поняли что к чему и сохранили свои средства в целости и сохранности.

64% тюменцев получили от мошенников телефонный звонок, 38% — встретились с ними в социальных сетях и мессенджерах, 21% столкнулся с обманов, откликнувшись на онлайн-объявление.

В этом году с мошенничеством столкнулся даже председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов. Он отметил, что на каждый подобный инцидент стоит обращать особое внимание.

«А потому о подобном нужно писать! Представьте, потом поймают одного преступника, а сколько из-за него будет обманутых. Люди должны знать о деятельности таких нарушителей»,заявил Антропов.

«Наш город» уже рассказывал, как в Тюмени мошенники выманивают у людей деньги от имени водоканала.

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