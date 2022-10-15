Почти половина жителей Тюменской области сталкивалась с мошенниками

Чаще всего тюменцы общаются с аферистами по телефону и в Интернете.

Летом ЦУР Тюменской области проводил онлайн-анкетирование по кибербезопасности среди активных пользователей социальных сетей. Опрос прошли 415 тюменцев старше 18 лет. Жителей Тюменской области спрашивали, какие меры безопасности в сети они соблюдают, а также попадались ли тюменцы на «уловки» киберпреступников.

42% опрошенных сообщили, что они или их близкие сталкивались с мошенниками в течение года. Из этого количества 64% тюменцев общались с преступниками по телефону, еще 38% встречались c обманом в социальных сетях и мессенджерах, а также жители региона сталкивались с аферами на онлайн-досках объявлений (21%), в электронных письмах (15%) и SMS-сообщениях (11%).

Большинство опрошенных знакомы с элементарными мерами безопасности в интернете, практически все они не пересылают пароли по электронной почте и в личных сообщениях и социальных сетях (84%), и больше половины не общаются в сети с теми, с кем не знакомы лично (56%).

«В этом году, по данным МВД, количество киберпреступлений снизилось, но аферисты придумывают все новые способы мошенничества. Из тех тюменцев, кто столкнулся с киберпреступлениями за этот год, 60% сообщили, что похитителям удалось их обмануть, и жители региона потеряли деньги. Нужно соблюдать не только „информационную гигиену“, но и изучать меры по защите данных, а также быть в курсе новых методов обмана», — рассказал Роман Рзаев, руководитель ЦУР Тюменской области.