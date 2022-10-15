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Пасмурная и прохладная погода ждет жителей Тюмени в субботу

15 октября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ожидает пасмурная и прохладная погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха не поднимется выше + 12 градусов. Скорость западного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Дождей в этот день не ожидается, влажность около 70%.

В воскресенье синоптики ожидают в областной столице небольшой дождь и до 0,6 мм осадков. Температура воздуха снизится до + 10 градусов, день будет пасмурным. Влажность повысится до 75%. Скорость ветра 2-4 м/с.

Пасмурная погода ждёт тюменцев и в понедельник, прояснений не ожидается. День пройдёт без осадков, температура воздуха составит + 8 градусов. Вечером скорость западного ветра усилится до 3-4 м/с, влажность 74%.

На следующей неделе в город придет осенняя погода. Ожидается до 2 мм осадков и до + 5 градусов тепла.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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