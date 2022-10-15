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«Оставили только песочницу»: тюменцы пожаловались на демонтаж детской площадки

15 октября 06:08
Фото: 1Mi
Жители одного из тюменских дворов пожаловались на работы по благоустройству дворовой территории, после которых от детской площадки осталось пустое место. По словам горожан горки, турники демонтировали, но новые при этом не установили.

«В ТСЖ объяснили, что демонтировали площадку потому, что вышел ее срок эксплуатации. Дети в ожидании новой площадки, а сейчас здесь, кроме качели и песочницы, ничего нет», возмутились горожане в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что аналогичная ситуация произошла и во дворе дома на улице Пушкина.

«Такой же городок летом снесли, неделю обещали, до сих пор ставят новый», написала Елена Г.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году было благоустроено более пятидесяти дворовых территорий. На данный момент работы продолжаются во дворах на улицах Котовского, Мельникайте, Волгоградской, Игримской. Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2022 года.

#Новости#Горки#Благоустройство#Строительство#Турник#Демонтаж#Тюмень#Качели#Детские площадки#Валентина Бурнашева#Общество
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