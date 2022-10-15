«Оставили только песочницу»: тюменцы пожаловались на демонтаж детской площадки

«В ТСЖ объяснили, что демонтировали площадку потому, что вышел ее срок эксплуатации. Дети в ожидании новой площадки, а сейчас здесь, кроме качели и песочницы, ничего нет», возмутились горожане в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что аналогичная ситуация произошла и во дворе дома на улице Пушкина.
«Такой же городок летом снесли, неделю обещали, до сих пор ставят новый», написала Елена Г.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году было благоустроено более пятидесяти дворовых территорий. На данный момент работы продолжаются во дворах на улицах Котовского, Мельникайте, Волгоградской, Игримской. Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2022 года.