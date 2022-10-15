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Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса

15 октября 06:35
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники запустила новый конструктор чат-ботов — мини-приложение, которое стало доступно на витрине групповых приложений.

Он поможет пользователям быстро получить ответы на интересующие вопросы, а владельцам групп — повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги.

Конструктор чат-ботов позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице. Некоторые авторы ОК уже настроили универсального помощника. Так, можно записаться на юридическую консультацию к Арсению Токареву, дать обратную связь о рецепте от блогера кулинарной группы «Просто с Марией» или найти подходящий для себя парфюм в группе эксперта по ароматам Оксаны Поляковой.

Подключить бота может администратор и супермодератор группы. Для этого необходимо перейти в «Настройки» в разделе «Приложения» и выбрать «Чат-бот». Там можно настроить сценарий работы бота – кнопки, тексты и всю цепочку ответов. Количество таких команд может достигать 100. Это делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги.

Одноклассники активно развивают инструменты для групп: в апреле этого года ОК открыли доступ к сервису исчезающих фото и видео «Моменты» для всех групп, а в августе запустили монетизацию для групп с видеоконтентом.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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