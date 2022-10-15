Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса

Конструктор чат-ботов позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице. Некоторые авторы ОК уже настроили универсального помощника. Так, можно записаться на юридическую консультацию к Арсению Токареву, дать обратную связь о рецепте от блогера кулинарной группы «Просто с Марией» или найти подходящий для себя парфюм в группе эксперта по ароматам Оксаны Поляковой.