Мобилизованным тюменцам будут вручать памятные монеты

«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берет что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть», отметил Александр Моор.
Первую такую монету вручили накануне на патриотической акции «Мы вместе» мобилизованному лейтенанту.
По словам губернатора, каждая монета вложена в конверт с открыткой, на которой можно написать пожелание для пожеланий для бойцов.
Ранее «Наш Город» писал, что в России частичная мобилизация началась с 21 сентября. На сегодняшний день в целом по стране призвано порядка 220 тысяч человек. По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, Тюменская области выполняет задачу по призыву в рамках частичной мобилизации в плановом режиме.
На этой неделе первое подразделение мобилизованных тюменцев отправилось на дополнительную подготовку в Южный военный округ.