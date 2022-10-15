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Компания экс-главы «Мегафона» выкупила 100%-й пакет акций Avito за 151 млрд рублей

15 октября 09:58
Фото: 1Mi
Компания экс-главы «Мегафона» Ивана Таврина купила сервис Avito. Информация о сделке в размере 151 миллиарда рублей между Kismet Capital Group и компанией Naspers появилась накануне, пишет ТАСС. Сообщается, что Kismet Capital Group выкупил полный пакет акций Avito.

Финансирование организовано консорциумом банков во главе с Россельхозбанком.

По данным пресс-службы Avito, прежняя команда компании будет сохранена, поскольку это необходимо для поддержания стабильной работы онлайн-платформы.

В России Avito работает на протяжении пятнадцати лет. Площадка является одной из самых популярных среди платформ объявлений. В марте 2022 года приложение Avito вошло в число самых скачиваемых в стране. В мае площадка возглавила топ по популярности среди тех, кто продвигает малый и средний бизнес.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени возобновили работу магазины косметики и парфюмерии Sephora. Точки под новым брендом «Иль де Ботэ» вновь открыли свои двери для покупателей в ТРЦ «Гудвин», «Галерея Вояж» и «Кристалл».

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