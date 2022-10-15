Компания экс-главы «Мегафона» выкупила 100%-й пакет акций Avito за 151 млрд рублей

В России Avito работает на протяжении пятнадцати лет. Площадка является одной из самых популярных среди платформ объявлений. В марте 2022 года приложение Avito вошло в число самых скачиваемых в стране. В мае площадка возглавила топ по популярности среди тех, кто продвигает малый и средний бизнес.