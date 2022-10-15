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Глава администрации Тюмени перечислил часть своей заработной платы мобилизованным

15 октября 07:25
Фото: 1Mi
Тюменские чиновники подключились к сбору денег для мобилизованных. 100 тысяч рублей на счет благотворительного фонда «100 миллионов для Победы» перечислил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем тг-канале.
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Тюмень

По словам Кухарука, он обратился с просьбой к сотрудникам мэрии перечислить свой однодневный заработок на счет проекта.

Акция по сбору денег для покупки необходимого снаряжения, оборудования для участников специальной военной операции была запущена в Тюменской области 27 сентября.

На этой неделе свой однодневный заработок на помощь мобилизованным тюменцам перечислили сотрудники администрации Нижнетавдинского района. Об этом сообщил глава района Валерий Борисов.

Сбор денежных средств в рамках акции «100 миллионов для Победы» проходит во всех муниципалитетах Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что регион запустил новую традицию. Теперь мобилизованным вручают памятные монеты. Накануне о старте новшества заявил в ходе патриотической акции «Мы вместе» губернатор Тюменской области Александр Моор.

#Новости#Чиновники#Помощь#Зарплата#Тюмень#Руслан Кухарук#Частичная мобилизация#Благотворительность#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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