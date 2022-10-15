Глава администрации Тюмени перечислил часть своей заработной платы мобилизованным

По словам Кухарука, он обратился с просьбой к сотрудникам мэрии перечислить свой однодневный заработок на счет проекта.
Акция по сбору денег для покупки необходимого снаряжения, оборудования для участников специальной военной операции была запущена в Тюменской области 27 сентября.
На этой неделе свой однодневный заработок на помощь мобилизованным тюменцам перечислили сотрудники администрации Нижнетавдинского района. Об этом сообщил глава района Валерий Борисов.
Сбор денежных средств в рамках акции «100 миллионов для Победы» проходит во всех муниципалитетах Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что регион запустил новую традицию. Теперь мобилизованным вручают памятные монеты. Накануне о старте новшества заявил в ходе патриотической акции «Мы вместе» губернатор Тюменской области Александр Моор.