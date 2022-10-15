Глава администрации Тюмени перечислил часть своей заработной платы мобилизованным

Тюменские чиновники подключились к сбору денег для мобилизованных. 100 тысяч рублей на счет благотворительного фонда «100 миллионов для Победы» перечислил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

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