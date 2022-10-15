Федеральные трассы в Тюменской области становятся безопаснее

Федеральные автомобильные дороги, проходящие по территории Тюменской области, становятся безопаснее. В этом году число погибших в ДТП на тюменских трассах людей снизилось почти на треть, а раненых – на 16%.
При этом, анализируя уже случившиеся в этом году дорожные аварии на федеральных автодорогах, в ГИБДД понимают, что тяжесть последствий именно на этих участках дорожной сети велика. Каждый третий из погибших в ДТП в регионе лишается жизни на федеральных автодорогах.
В этом году из пяти федеральных автодорог Тюменской области наибольшее снижение ДТП зафиксировано на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Частично это можно связать с реконструкцией трассы, в ходе которой почти 200 километров магистрали уже стали четырехполосными, с разделением встречных потоков, что позволяет минимизировать опасные ситуации выезда на встречную полосу.
Рост ДТП и погибших в них людей в этом году наблюдается на тюменских участках федеральных автодорог Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Омск, здесь также ведутся работы по реконструкции.
Сотрудники ГИБДД в постоянном режиме несут службу на федеральных автодорогах, в случае сложных погодных условий или плохой видимости число нарядов ДПС на этих участках увеличивается.
Отметим, в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.
Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.