nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Ярковского района отравил двух односельчан контрафактной водкой

14 октября 07:07
Фото: 1Mi
Полтора года ограничения свободы получил 62-летний житель Ярковского района за то, что отравил двух своих односельчан фальсифицированным алкоголем. По вине мужчины один человек погиб, а второй потерял зрение.
Сюжет
Суд

ЧП произошло в мае этого года. Как выяснилось, безакцизную водку мужчина ранее приобрел для технического использования. Но в мае угостил двумя бутылками напитка под названием «Застолье люкс» соседа. После употребления паленой водки последний скончался.

Второму приятелю он продал две бутылки алкогольного напитка. Употребление метилового спирта привело к полной атрофии зрительных нервов обоих глаз.

В суде обвиняемый свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале сентября был вынесен приговор еще одному продавцу контрафактной водки, по вине которого в январе этого года погибли люди. 48-летнего торговца отправили на семь с половиной лет в колонию общего режима.

#Новости#Алкоголь#Смерть#Контрафакт#Алкогольная продукция#Ярковский район#Водка#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25