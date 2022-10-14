Житель Ярковского района отравил двух односельчан контрафактной водкой

ЧП произошло в мае этого года. Как выяснилось, безакцизную водку мужчина ранее приобрел для технического использования. Но в мае угостил двумя бутылками напитка под названием «Застолье люкс» соседа. После употребления паленой водки последний скончался.
Второму приятелю он продал две бутылки алкогольного напитка. Употребление метилового спирта привело к полной атрофии зрительных нервов обоих глаз.
В суде обвиняемый свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале сентября был вынесен приговор еще одному продавцу контрафактной водки, по вине которого в январе этого года погибли люди. 48-летнего торговца отправили на семь с половиной лет в колонию общего режима.