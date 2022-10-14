Валерий Лимаренко: Стоит задача обеспечить Горнозаводск чистой водой

Решение о строительстве новой станции очистки воды в Горнозаводске было принято после того, как местные жители пожаловались губернатору островного региона на качество воды в их домах. Проблему обостряли паводки и сильные осадки – действующий водозабор, построенный 60 лет назад, перестал выдерживать нагрузку. По поручению Валерия Лимаренко в феврале 2021 года началась реконструкция существующего водозабора, в том числе строительство станции водоочистки, соответствующей современным требованиям.