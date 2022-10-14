В Тюменской области серебряные волонтеры открывают горячую линию

Позвонить на контактный номер (3452) 51-50-51 могут координаторы серебряных волонтеров и лидеры движения.
Работа центра будет дополнена очными образовательными мероприятиями. С 17 октября по 9 ноября специалисты проведут серию выездных интенсивов и мастер-классов по повышению эффективности волонтерской деятельности на территории муниципальных образований области.
«Сфера волонтерства постоянно меняется, оставаться компетентным – значит вести не только практическую деятельность, но и учиться. Мы выбираем синтез методов, комбинируя разные подходы к обучению специалистов и волонтеров, главное, чтобы материал был доступен и полезен каждому», ˗ комментируют координаторы проекта.
Штаб-квартира является лидером формирования движения добровольчества среди жителей Тюменской области в возрасте 55+. Проект соответствует основным направлениям регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.
Подробнее узнать о проекте можно по номеру телефона: (3452) 51-50-51.