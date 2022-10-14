В Тюменской области серебряные волонтеры открывают горячую линию

«Сфера волонтерства постоянно меняется, оставаться компетентным – значит вести не только практическую деятельность, но и учиться. Мы выбираем синтез методов, комбинируя разные подходы к обучению специалистов и волонтеров, главное, чтобы материал был доступен и полезен каждому», ˗ комментируют координаторы проекта.