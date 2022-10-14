В Тюменской области осужден иностранец за незаконное пересечение госграницы

Известно, что 47-летний мужчина является гражданином Таджикистана. Ранее он был выдворен за пределы РФ с запретом въезда в страну на 5 лет.
«В нарушение судебного запрета гражданин Таджикистана, предварительно изменив установочные данные в паспорте, в декабре 2016 года и трижды в 2017 году, направляясь из республики Казахстан, незаконно пересек границу»отметили представители региональной прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что Махмуд Алиев получил 1,5 года колонии за пересечение госграницы в Казанском районе. Инцидент произошел в апреле 2022 года.