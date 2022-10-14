В Тюменской области обеспечен электроэнергией пансионат для пожилых людей

Электропитание пансионата для пожилых людей ранее осуществлялось от близлежащей школы, однако мощности на нужды организации не хватало. В рамках техприсоединения энергетики смонтировали на воздушной линии 0,4 кВ интеллектуальный прибор коммерческого учета электроэнергии.