В Тюменской области обеспечен электроэнергией пансионат для пожилых людей

Электропитание пансионата для пожилых людей ранее осуществлялось от близлежащей школы, однако мощности на нужды организации не хватало. В рамках техприсоединения энергетики смонтировали на воздушной линии 0,4 кВ интеллектуальный прибор коммерческого учета электроэнергии.
Благодаря выданной мощности пансионат смог улучшить условия содержания пожилых людей: оборудовать столовую профессиональной техникой и автоматической системой пожаротушения.
Одна из приоритетных задач «Россети Тюмень» — технологическое присоединение к электрическим сетям. Регулярно подключая новые социально значимые и инфраструктурные объекты, энергокомпания содействует улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.