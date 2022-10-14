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В Тюменской области обеспечен электроэнергией пансионат для пожилых людей

14 октября 11:30
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение пансионата «Дача» в Нижнетавдинском районе Тюменской области: учреждению было предоставлено 60 кВт мощности от подстанции 110 кВ «Нижняя Тавда».

Электропитание пансионата для пожилых людей ранее осуществлялось от близлежащей школы, однако мощности на нужды организации не хватало. В рамках техприсоединения энергетики смонтировали на воздушной линии 0,4 кВ интеллектуальный прибор коммерческого учета электроэнергии.

Благодаря выданной мощности пансионат смог улучшить условия содержания пожилых людей: оборудовать столовую профессиональной техникой и автоматической системой пожаротушения.

Одна из приоритетных задач «Россети Тюмень» — технологическое присоединение к электрическим сетям. Регулярно подключая новые социально значимые и инфраструктурные объекты, энергокомпания содействует улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

#Новости#Россети#Анна Доронина#Общество
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