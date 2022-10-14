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В Тюмени на бульваре Бориса Щербины из окна многоэтажки выпала маленькая девочка

14 октября 12:24
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице бульвар Бориса Щербины скончалась маленькая девочка, сообщают подписчики паблика «ЧС Тюмень». Информацию подтвердили «Нашему городу» представители регионального депздрава.

По словам очевидцев, «девочка мыла окна и оступилась».

«Вызов поступил 14 октября в 12:59, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 13:08. Медики констатировали смерть пациента»сообщили «Нашему городу» в пресс-службе депздрава по Тюменской области.

В комментариях к записи подписчики «ЧС Тюмень» отмечают, что девочке 10 лет. Помыть окна ей сказала мама.

В конце июля «Наш город» сообщал о подобном случае. На улице Народной, выпала из окна 14-летняя девочка. Её срочно госпитализировали в ОКБ №2, состояние здоровья тюменки медики оценивали как средней тяжести.

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