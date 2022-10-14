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В Тюмени до 5 ноября движение по улице 30 лет Победы будет односторонним

14 октября 09:01
Фото: 1Mi
До 5 ноября этого года из-за строительства ливневой канализации улица 30 лет Победы станет односторонней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Тюмень

Отмечается, что одностороннее движение на улице 30 лет Победы с сужением проезжей части на участке организуют от здания № 87 до здания № 77. Администрация города просит обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.

Объезд возможен по улице Пермякова. Это уточняет департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

Ранее «Наш город» о том, что Тюмени перекроют улицу Орджоникидзе, на Цветном бульваре будут проведены массовые мероприятия. Они пройдут на Цветном бульваре с 12 до 19 часов. Данный участок можно будет объехать на Республики и Первомайской.

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