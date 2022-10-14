В ИРИ отметили самые важные события в Псковской области за 20 лет

В 2019 году в Пскове заработал собственный областной перинатальный центр. Теперь жительницы региона с серьезными патологиями плода могут получить помощь без необходимости выезда в другие города. Учреждение рассчитано на 110 пациенток и оборудовано по последнему слову техники. Это позволяет врачам выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Стоимость работ по возведению объекта составила 2 млрд рублей.