В ИРИ отметили самые важные события в Псковской области за 20 лет

На основные вопросы исследования отвечают участники фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет. Респондентам необходимо отметить 15 событий, оказавших максимальное влияние на жизнь всего государства, и пять значимых для жизни своего региона, пишет vostokmedia.com.
Сегодня фокус нашего внимания направлен на Псковскую область. Это регион, где сохранилось множество архитектурных памятников: старинных соборов, объектов древнерусского зодчества, а также крепостей.
В 2013 году завершилась масштабная реконструкция Изборской крепости, которая была построена в XIV веке и сегодня стала визитной карточкой Пскова. В реконструкции объекта принимали участие в том числе археологи. В ходе реставрационных работ были оборудованы новые смотровые площадки для посетителей, установлены гарнизонные печки и открыт средневековый подземный ход.
В 2009 году в соответствии с указом президента РФ Псков был удостоен высокого звания «Город воинской славы». В связи с этим событием на площади Победы 22 июля 2010 года состоялось открытие стелы.
В рамках реализации федеральной целевой программы по развитию туризма в России в Пскове реконструировали набережную реки Великой. Ремонтные работы предусматривали укрепление берега, установку системы электроснабжения, трубопроводов. Кроме того, были обустроены пешеходные зоны, а также появилась липовая аллея. В итоги благоустроено более 1,7 км рекреационной зоны.
Помимо этого, реставрационные работы провели и в здании академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Этот архитектурный памятник, построенный в 1906 году, получил серьезные повреждения во время ВОВ. В ходе ремонта был укреплен фундамент, заменена кровля. Более того, зданию вернули первоначальную геометрию.
В 2019 году в Пскове заработал собственный областной перинатальный центр. Теперь жительницы региона с серьезными патологиями плода могут получить помощь без необходимости выезда в другие города. Учреждение рассчитано на 110 пациенток и оборудовано по последнему слову техники. Это позволяет врачам выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Стоимость работ по возведению объекта составила 2 млрд рублей.