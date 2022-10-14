Тюменцы могут выбрать деревни и села, где подключат мобильный интернет

Напоминаем, что в Тюменской области в прошлом году в голосовании приняли участие 2300 человек. По итогам голосования в 14-ти малых населенных пунктах до конца текущего года будет подключен интернет. Также до 2030 года будет подключено 498 сел и деревень с населением от 100 до 500 человек.