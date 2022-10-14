Тюменцы могут выбрать деревни и села, где подключат мобильный интернет

На портале Госуслуг открылась форма для голосования за малые населенные пункты, где в приоритетном порядке будет подключен мобильный интернет в 2023 году. Чтобы отдать свой голос, нужно пройти по ссылке и авторизоваться под своей учетной записью Госуслуг. После чего нажать на кнопку «проголосовать» и выбрать интересующий населенный пункт из выпадающего списка.
Также доступно голосование по почте, если нет возможности оставить свой голос с помощью учетной записи Госуслуг. Для этого нужно отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме указывается имя, адрес регистрации и название населенного пункта, за который отдается голос.
Голосовать на портале Госуслуг можно до 12 ноября, голосование по почте доступно до 26 ноября. Итоговый список из 1800 населенных пунктов России, где подключат мобильный интернет в малых населенных пунктах, появится 26 декабря.
Напоминаем, что в Тюменской области в прошлом году в голосовании приняли участие 2300 человек. По итогам голосования в 14-ти малых населенных пунктах до конца текущего года будет подключен интернет. Также до 2030 года будет подключено 498 сел и деревень с населением от 100 до 500 человек.