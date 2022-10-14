Тюменские медики рассказали, почему идут работать в скорою помощь

У центрального входа подстанции студентов встретили кураторы проекта и прошли с ними тот путь, который ежедневно совершают бригады, пришедшие на смену. Первый шаг – отметиться у диспетчера: нужно измерить температуру, записаться в журнал самоконтроля. Далее – раздевалка, где у каждого работника свой шкафчик для хранения одежды. По пути забегают в ординаторскую, там медицинские работники заполняют карты на пациентов, знакомятся с графиком дежурств, объявлениями. Приняв смену, идут в дежурную комнату: лекарства, укладки и аппаратуру – все проверяют и пополняют.



«Наглядно показываем будущим коллегам содержимое «волшебного» чемодана: тут и ампулы, и шприцы, и перевязочный материал. Наступает время смены – диспетчер подстанции по громкой связи объявляет о первом вызове, последующие придут уже на планшеты со всей информацией по адресу и состоянию пациента. Выходим в гараж и смотрим полностью укомплектованный автомобиль. Новички пробуют включить электрокардиограф, дефибриллятор, аппарат для искусственной вентиляции легких, разбирают акушерскую и травматологическую укладку, противоэпидемический и реанимационный набор», – рассказала Анастасия Тоболкина.



Специалист с 20-летним стажем на скорой рассказала студентам, что ее первый рабочий день был шокирующим и сложным. Суточную смену поставили с врачом Татьяной Шадрухиной и фельдшером Натальей Коростелевой. И умудренные опытом медики понимали, что психологически молодой напарник не готов, поэтому отправившись на первый экстренный вызов, инструктировали: «На месте происшествия отвечаешь за укладку, по нашей просьбе подаешь все необходимое. Ты член бригады, работаем четко вместе. Вокруг может быть паника, слезы, крики, истерия, а мы все равно оказываем помощь».





