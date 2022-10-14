Тюменские дороги в пятницу сковали пробки

Также пробка зарегистрирована на участке улицы Республики — от Одесской до Мельникайте, 50 лет Октября — от Холодильной до Немцова. На мосту Челюскинцев затор образовался от улицы Береговой до Урицкого.
Согласно сервису 2 ГИС, движение затруднено на Первомайской, Профсоюзной, Мориса Тореза, Ленина.
Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня в Тюмени в связи с проведением на Цветном бульваре патриотической акции, с 12:00 до 19:00 будет закрыт для движения транспортных средств участок улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Альтернативные маршруты организуют по улицам Республики и Первомайской.