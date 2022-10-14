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Тюменские дороги в пятницу сковали пробки

14 октября 04:20
Фото: 2гис
Тюменские дороги сегодня утром сковали пробки. Из-за дорожно-транспортного происшествия заторы наблюдаются на улице Закалужская и Московский тракт. Традиционно движение затруднено на участке улицы Мельникайте — от Республики до Котовского, Холодильной — от Малыгина до Республики.
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Тюмень

Также пробка зарегистрирована на участке улицы Республики — от Одесской до Мельникайте, 50 лет Октября — от Холодильной до Немцова. На мосту Челюскинцев затор образовался от улицы Береговой до Урицкого.

Согласно сервису 2 ГИС, движение затруднено на Первомайской, Профсоюзной, Мориса Тореза, Ленина.

Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня в Тюмени в связи с проведением на Цветном бульваре патриотической акции, с 12:00 до 19:00 будет закрыт для движения транспортных средств участок улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Альтернативные маршруты организуют по улицам Республики и Первомайской.

#Новости#Перекрытие дороги#Пробки#ДТП#Аварии#Тюмень#Дорожные пробки#Валентина Бурнашева#Общество
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