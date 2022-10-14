Тюменские дороги в пятницу сковали пробки

Ранее «Наш Город» писал, что в сегодня в Тюмени в связи с проведением на Цветном бульваре патриотической акции, с 12:00 до 19:00 будет закрыт для движения транспортных средств участок улицы Орджоникидзе — от Герцена до Ленина. Альтернативные маршруты организуют по улицам Республики и Первомайской.