Тюменская область стала лучшей на Урале по результатам летней кампании

Награда была вручена тюменцам на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие Смыслы — 2022», который прошел в с 11 по 13 октября во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.
«Наши специалисты эффективно работают в любых условиях и выполняют все поставленные задачи, в том числе и в таком новом направлении, как организация отдыха и оздоровления для детей из ДНР и ЛНР», — отмечает директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.
Летняя кампания 2022 года в Тюменской области была организована на базе более 650 организаций, в том числе 20 загородных лагерей, 625 лагерей с дневным пребыванием, 10 палаточных лагерей. Во время летних каникул отдохнули и были заняты 212 тысяч тюменских детей школьного возраста. Это на 6 тысяч детей больше, чем в прошлом году.
Также был организован отдых детей и семей с детьми из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Всего более 300 человек из этих республик отдохнуло в Тюменской области и более 400 человек — в оздоровительных центрах и детских лагерях Республики Крым.