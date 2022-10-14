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Тюменская область стала лучшей на Урале по результатам летней кампании

14 октября 13:11
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
По итогам первого Всероссийского смотра-конкурса по определению лучших регионов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года - Тюменская область заняла первое место, сообщает департамент социального развития региона.

Награда была вручена тюменцам на Всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие Смыслы — 2022», который прошел в с 11 по 13 октября во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.

«Наши специалисты эффективно работают в любых условиях и выполняют все поставленные задачи, в том числе и в таком новом направлении, как организация отдыха и оздоровления для детей из ДНР и ЛНР», — отмечает директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Летняя кампания 2022 года в Тюменской области была организована на базе более 650 организаций, в том числе 20 загородных лагерей, 625 лагерей с дневным пребыванием, 10 палаточных лагерей. Во время летних каникул отдохнули  и были заняты 212 тысяч тюменских детей школьного возраста. Это на 6 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

Также был организован отдых детей и семей с детьми из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Всего более 300 человек из этих республик отдохнуло в Тюменской области и более 400 человек — в оздоровительных центрах и детских лагерях Республики Крым.

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