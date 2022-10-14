Тюменская область стала лучшей на Урале по результатам летней кампании

Летняя кампания 2022 года в Тюменской области была организована на базе более 650 организаций, в том числе 20 загородных лагерей, 625 лагерей с дневным пребыванием, 10 палаточных лагерей. Во время летних каникул отдохнули и были заняты 212 тысяч тюменских детей школьного возраста. Это на 6 тысяч детей больше, чем в прошлом году.