«Твоя история с билайном»: отдай голос за самую жизненную историю о мобильной связи

Оператор сообщает, что, судя по содержанию присланных историй, мобильная связь билайна помогла сотням клиентам найти свою любовь — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а 10 человек, например, просто ошиблись номером. Такие вот судьбоносные опечатки! Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования — начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи, конечно же, используя сеть билайна.