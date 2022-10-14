Тоболячку наказали за пособничество в подлоге документов

Суд установил, что обвиняемая договорилась с покупателем о том, что составит для него электронный вариант диагностической карты без фактического проведения техосмотра. За это женщина получила от него денежное вознаграждение.
А позднее покупатель использовал данную карту для перерегистрации транспортного средства в ГИБДД Тобольска.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что недалеко от Тюмени задержан 33-летний водитель. Его уже несколько раз ловили пьяным. Ранее тюменец был осужден на 200 часов обязательных работ из-за повторного управления транспортом в состоянии опьянения.