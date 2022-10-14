nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тоболячку наказали за пособничество в подлоге документов

14 октября 09:28
Фото: 1Mi
Тобольский суд вынес приговор 44-летней местной жительнице, которая обвиняется в пособничестве в подлоге документов. Женщина была признана виновной в преступлении, предусмотренным ч. 5 ст. 33 ч. 5 ст. 327 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тобольска.

Суд установил, что обвиняемая договорилась с покупателем о том, что составит для него электронный вариант диагностической карты без фактического проведения техосмотра. За это женщина получила от него денежное вознаграждение.

А позднее покупатель использовал данную карту для перерегистрации транспортного средства в ГИБДД Тобольска.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что недалеко от Тюмени задержан 33-летний водитель. Его уже несколько раз ловили пьяным. Ранее тюменец был осужден на 200 часов обязательных работ из-за повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Материалы по теме
В Тюмени «Аптека от склада» оштрафована за нарушение порядка ценообразования Тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий под видеороликом СимоньянНедалеко от Тюмени задержан 33-летний водитель. Его уже несколько раз ловили пьяным
#Новости#Уголовное дело#Деньги#Электронные документы#Тобольск#Тюменская область#Наказание#Штраф#Суд#Прокуратура#Мелиса Учунджю#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25