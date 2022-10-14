Сбер профинансировал строительство ЖК Norden в Тюмени

«Norden соединит в себе все, что нужно для комфортной жизни в спокойном районе. Закрытый двор с видеонаблюдением, детские площадки среди высоких деревьев, сетевой супермаркет на первом этаже. Для молодых родителей — колясочные в подъездах. Для владельцев собак — лапомойки. За пределами двора застройщик благоустроит парковку. Район лишен недостатков большинства новых локаций. Здесь уже есть парки, удобные маршруты общественного транспорта, поликлиники, магазины, школы и детские сады. К 2024 году город построит школу в пешей доступности и детсад в 200 метрах от Norden. Срок их сдачи совпадает с завершением строительства комплекса»пояснил Вадим Коровин, руководитель проекта.