Сбер профинансировал строительство ЖК Norden в Тюмени

При продаже квартир будет применяться механизм эскроу. Сдача объекта запланирована на второй квартал 2024 года.
«Это второй проект девелопера newtonNT, строящийся при поддержке Сбера. В 2021 году банк предоставлял кредитную линию на возведение жилого комплекса new White House в центре города. Сейчас мы поддерживаем строительство комплекса в перспективном и динамично развивающемся районе ММС. Мы рады, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству в Тюмени появляются новые комфортные жилые комплексы», говорит Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Жилой комплекс Norden, состоящий из двух секций разной этажности, появится на улице Мелиораторов и станет архитектурной доминантой северного направления города. Этот район известен своей экологичностью и близостью к объездной — за 15 минут можно доехать как до озера Липовое с современной базой отдыха, так и до центра Тюмени. Транспортная инфраструктура района сложилась давно, но с появлением крупной развязки, которая соединит ММС с улицей Мельникайте, доступность района станет еще лучше.
«Norden соединит в себе все, что нужно для комфортной жизни в спокойном районе. Закрытый двор с видеонаблюдением, детские площадки среди высоких деревьев, сетевой супермаркет на первом этаже. Для молодых родителей — колясочные в подъездах. Для владельцев собак — лапомойки. За пределами двора застройщик благоустроит парковку. Район лишен недостатков большинства новых локаций. Здесь уже есть парки, удобные маршруты общественного транспорта, поликлиники, магазины, школы и детские сады. К 2024 году город построит школу в пешей доступности и детсад в 200 метрах от Norden. Срок их сдачи совпадает с завершением строительства комплекса»пояснил Вадим Коровин, руководитель проекта.
Продажи в ЖК Norden уже стартовали. Узнать больше о планировках квартир, их стоимости и вариантах покупки можно на сайте застройщика и в отделе продаж на ул, Пароходская, 4, тел. 8 (800-77) 0-00-00. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам с господдержкой в Сбербанке.