Ростат срочно изменяет методики расчета благосостояния граждан РФ и уровня инфляции

В мае этого года в ведомстве сменился руководитель, им стал Сергей Галкин. Одно из самых свежих его достижений - публикация данных о материальном неравенстве в обществе. В настоящий момент доходы населения РФ исследуют по десятипроцентным группам.
«Оказалось, что на 10% богатейших россиян во II кв. 2022 г. пришлось 30% всех денежных доходов – это 5,82 трлн рублей. А 10% беднейших россиян заработали лишь 2% – это 388 млрд рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума»сообщают «Новые известия».
Стоит отметить, что средний доход 10% богатейших жителей РФ превышает 130 000 рублей в месяц.
В ближайшее время Росстат может включить в расчёты доходов населения прибыли от финансовых активов, безналичные переводы (в том числе от родственников) за пределы региона и даже бонусы сетевиков и банков (кэшбек).
Учёт переводов между физлицами может серьёзно исказить реальные данные по доходам. Деньги, уже учтённые у одного члена семьи, переходят другому человеку (по сути их регистрируют дважды).
С начала года Росстат успел поменять порядок расчёта инфляции уже 4 раза, а число безработных в августе 2022 года составило 2,9 млн человек. Это на 16% ниже данных за аналогичный период прошлого года.