Ростат срочно изменяет методики расчета благосостояния граждан РФ и уровня инфляции

«Оказалось, что на 10% богатейших россиян во II кв. 2022 г. пришлось 30% всех денежных доходов – это 5,82 трлн рублей. А 10% беднейших россиян заработали лишь 2% – это 388 млрд рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума»сообщают «Новые известия».