РЭН: правительство и специалисты ТЭК обсудили общие подходы к импортозамещению

По завершении мероприятия вице-премьеры предложили внести в протокол совещания ряд задач, в число которых вошли: заключение договоров по всем основным технологиям нефтегазового комплекса с отечественными производителями технологий и введение обязательной сертификации зарубежного оборудования в Российской Федерации, нормативное закрепление методов сбора информации о спросе на оборудование и комплектующие российского производства в отечественных компаниях, постановка задачи о вхождении в состав учредителей ИНТИ перед каждой вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, а также требование о предоставлении собственной экспертизы оборудования.