РЭН: правительство и специалисты ТЭК обсудили общие подходы к импортозамещению

Участники поделились успехами в области импортозамещения с 2014 года и обсудили необходимость наращивания объемов производства российского оборудования и комплектующих по причине усиления санкционных мер.
Новак рассказал, что в ТЭК на текущий момент удалось заместить 60% зарубежного оборудования на отечественное. Согласно требованию президента к 2025 году нужно достичь уровня в 80%. Для выполнения поставленной задачи требуется общая нормативная база и актуализация на единой площадке отечественных стандартов. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Внедрение российского оборудования в производственные процессы ускорится с переходом на отечественные системы стандартизации и сертификации. Кроме того, затраты на прохождение предквалификационных процедур снизятся.
Чтобы данные задачи были выполнены максимально точно и в кратчайшие сроки, предлагается задействовать площадку Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Здесь будут сформированы базы надежных поставщиков продукции для включения их в схемы закупок предприятий нефтегазовой отрасли.
Чтобы дополнительно поддержать отечественных производителей техники и технологий, предлагается ряд мер поддержки. Среди них Мантуров назвал сокращение сроков оплаты за работы, проводящиеся в российских компаниях, увеличение до 50% от стоимости доли авансирования пилотных проектов, государственные гранты и льготные программы кредитования.
В совещании принимали участие сотрудники ИНТИ, подрядчики крупных предприятий, а также представители «Газпрома», «Газпром нефти», «Росатома», «Транснефти» и нескольких конструкторских бюро и заводов.
По завершении мероприятия вице-премьеры предложили внести в протокол совещания ряд задач, в число которых вошли: заключение договоров по всем основным технологиям нефтегазового комплекса с отечественными производителями технологий и введение обязательной сертификации зарубежного оборудования в Российской Федерации, нормативное закрепление методов сбора информации о спросе на оборудование и комплектующие российского производства в отечественных компаниях, постановка задачи о вхождении в состав учредителей ИНТИ перед каждой вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, а также требование о предоставлении собственной экспертизы оборудования.
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