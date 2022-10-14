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Пьяных тюменцев теперь будут доставлять в вытрезвители

14 октября 07:34
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Нетрезвых жителей Тюмени и Тобольска теперь будут доставлять в вытрезвители. Круглосуточные спецучреждения открылись на базе тюменского центра развития «Милосердие» и тобольского центра социального обслуживания населения.
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Тюмень

Согласно постановлению правительства Тюменской области, в учреждение жителей будут доставлять сотрудники полиции, если не требуется помощь медиков. Также в спецзаведение граждане могут обратиться и самостоятельно.

«Основной задачей специализированных организация является обеспечение естественного вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В том числе оказание при необходимости первичной доврачебной медико-санитарной помощи. В спецорганизации принимаются лица старше 18 лет, не имеющие показаний для оказания медицинской помощи в условиях стационара», - указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, на базе областного наркологического диспансера действует кабинет профилактики, где все желающие по полису ОМС могут проконсультироваться по вопросу лечения алкогольной и других видов зависимости. 

Также отметим, что в Тюменской области ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни и борьбе с пьянством и наркоманией. Предпринимаемые меры имеют свою эффективность - регион из год в года улучшает рейтинги трезвости. 

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