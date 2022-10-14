Пьяных тюменцев теперь будут доставлять в вытрезвители

Согласно постановлению правительства Тюменской области, в учреждение жителей будут доставлять сотрудники полиции, если не требуется помощь медиков. Также в спецзаведение граждане могут обратиться и самостоятельно.
«Основной задачей специализированных организация является обеспечение естественного вытрезвления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В том числе оказание при необходимости первичной доврачебной медико-санитарной помощи. В спецорганизации принимаются лица старше 18 лет, не имеющие показаний для оказания медицинской помощи в условиях стационара», - указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Кроме того, на базе областного наркологического диспансера действует кабинет профилактики, где все желающие по полису ОМС могут проконсультироваться по вопросу лечения алкогольной и других видов зависимости.
Также отметим, что в Тюменской области ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни и борьбе с пьянством и наркоманией. Предпринимаемые меры имеют свою эффективность - регион из год в года улучшает рейтинги трезвости.