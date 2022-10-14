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Под Тюменью в аварии пострадали четыре человека, среди них маленький ребенок

14 октября 14:33
Фото: ГИБДД
Четыре человека пострадали утром 14 октября в аварии под Тюменью, сообщает ГИБДД. Среди них был годовалый ребёнок. Инцидент произошел в поселке Винзили на перекрёстке улиц Советской и Ленинского переулка.

Из-за ДТП обе машины вылетели с дороги.

«На перекрестке ул. Советской и Ленинского переулка в поселке Винзили Тюменского района столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада Гранта». Предварительно, 30-летний водитель «Лады» не пропустил на перекрестке второй автомобиль»сообщили представители ГИБДД.

Травмы получили 27-летняя девушка (водитель «Шевроле Нива»), 48-летняя женщина и маленький ребёнок. Водитель «Лады» тоже пострадал в ДТП.

Ранее «Наш город» сообщил, что из-за аварии около ТЦ «Галерея Вояж» образовалась большая пробка в Тюмени.

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