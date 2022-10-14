Под Тюменью в аварии пострадали четыре человека, среди них маленький ребенок

Четыре человека пострадали утром 14 октября в аварии под Тюменью, сообщает ГИБДД. Среди них был годовалый ребёнок. Инцидент произошел в поселке Винзили на перекрёстке улиц Советской и Ленинского переулка.

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