Под Тюменью в аварии пострадали четыре человека, среди них маленький ребенок

Из-за ДТП обе машины вылетели с дороги.
«На перекрестке ул. Советской и Ленинского переулка в поселке Винзили Тюменского района столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада Гранта». Предварительно, 30-летний водитель «Лады» не пропустил на перекрестке второй автомобиль»сообщили представители ГИБДД.
Травмы получили 27-летняя девушка (водитель «Шевроле Нива»), 48-летняя женщина и маленький ребёнок. Водитель «Лады» тоже пострадал в ДТП.
Ранее «Наш город» сообщил, что из-за аварии около ТЦ «Галерея Вояж» образовалась большая пробка в Тюмени.