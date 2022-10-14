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Перегиб «ля»: тюменец получил штраф за экстремистскую песню

14 октября 10:34
Фото: 1Mi
Ленинский районный суд решил, что авторская песня тюменца, которую он разместил у себя «Вконтакте», призывает к насилию и унижает сотрудников правоохранительных органов.
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Суд

Тюменский прокуроры получили результаты психолого-лингвистического исследования. Специалист заключил, что песня тюменца, которую он сам сочинил и поделился этим творчеством в социальных сетях, подходит под административную статью 20.3.1, подразумевающую наказание за экстремизм.

Эксперт решил, что текст песни оскорбляет сотрудников полиции и утверждает, что они совершают противоправные действия. А это, по версии прокуратуры — «дестабилизирует гражданское общество».

А потому автор песни получил штраф, размер которого пока не оглашается.

Это не единственный «экстремист», которого судят сейчас. В тюменском суде сейчас также проходят заседания по делу Кирилла Мартышева, обвиняемого по аналогичной статье. По версии следствия, он записал в телеграм-канал видео, где оскорблял сотрудников полиции и также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правопорядка.

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