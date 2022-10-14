Тюменский прокуроры получили результаты психолого-лингвистического исследования. Специалист заключил, что песня тюменца, которую он сам сочинил и поделился этим творчеством в социальных сетях, подходит под административную статью 20.3.1, подразумевающую наказание за экстремизм.
Эксперт решил, что текст песни оскорбляет сотрудников полиции и утверждает, что они совершают противоправные действия. А это, по версии прокуратуры — «дестабилизирует гражданское общество».
А потому автор песни получил штраф, размер которого пока не оглашается.
Это не единственный «экстремист», которого судят сейчас. В тюменском суде сейчас также проходят заседания по делу Кирилла Мартышева, обвиняемого по аналогичной статье. По версии следствия, он записал в телеграм-канал видео, где оскорблял сотрудников полиции и также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правопорядка.