Это не единственный «экстремист», которого судят сейчас. В тюменском суде сейчас также проходят заседания по делу Кирилла Мартышева, обвиняемого по аналогичной статье. По версии следствия, он записал в телеграм-канал видео, где оскорблял сотрудников полиции и также призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правопорядка.