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Пасмурная погода ожидает жителей Тюмени в пятницу

14 октября 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев ждёт пасмурная погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха не превысит + 14 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду, но вечером возможны порывы до 8 м/с. Влажность составит около 65%.

Пасмурная погода прогнозируется и в субботу, скорость южного ветра составит 2-3 метра в секунду. Влажность немного повысится, но осадков не ожидается. Температура воздуха не превысит + 13 градусов.

Небольшие осадки ожидаются 16 октября, погода будет пасмурной. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, температура воздуха снизится до + 11 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

На следующей неделе тюменские синоптики ждут похолодание до + 6 градусов. Ожидаются осадки до 2 мм и переменная облачность.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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