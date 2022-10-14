Пасмурная погода ожидает жителей Тюмени в пятницу

Температура воздуха не превысит + 14 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду, но вечером возможны порывы до 8 м/с. Влажность составит около 65%.
Пасмурная погода прогнозируется и в субботу, скорость южного ветра составит 2-3 метра в секунду. Влажность немного повысится, но осадков не ожидается. Температура воздуха не превысит + 13 градусов.
Небольшие осадки ожидаются 16 октября, погода будет пасмурной. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, температура воздуха снизится до + 11 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
На следующей неделе тюменские синоптики ждут похолодание до + 6 градусов. Ожидаются осадки до 2 мм и переменная облачность.