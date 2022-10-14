Объединяющая комедия «Дикие предки с 3 ноября в кинотеатре «Синема Парк»

История о том, как молодые представители из казачьей и татарской семьи поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов, и, как две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву — крестить или обрезать… Желание каждой семьи одержать верх превращается в невероятное приключение во время которого происходят таинственные события и истории любви. Действия происходят в канун встречи нового 2000 года.