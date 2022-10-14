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Объединяющая комедия «Дикие предки с 3 ноября в кинотеатре «Синема Парк»

14 октября 11:59
Фото: "Синема-парк"
С 3 ноября в кинотеатре «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» выйдет в прокат искрометная семейная комедия с великолепным актерским составом на извечную тему: «Монтекки и Капулетти» — «Дикие предки».

Добрый и веселый фильм о единстве народов России накануне праздника «Единства и согласия» станет подарком и создаст праздничное настроение.

История о том, как молодые представители из казачьей и татарской семьи поженились без благословения родителей, нарушив традиции своих родов, и, как две семьи вступают в родовую схватку за право дать имя их новорожденному сыну, которая перерастает в битву — крестить или обрезать… Желание каждой семьи одержать верх превращается в невероятное приключение во время которого происходят таинственные события и истории любви. Действия происходят в канун встречи нового 2000 года.

Фильм «Дикие предки» удостоен Гран-при международного кинофестиваля «От всей души» (2019) и стал лауреатом продюсерской премии «Снято» (2019).

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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