nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Украине погиб житель Тобольска. Похороны состоятся в субботу

14 октября 05:39
Фото: 1Mi
Житель Тобольска Даниил Шестаков погиб на Украине при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Прощание с тоболяком пройдет в субботу, 15 октября, в здании городского морга. Информация об этом опубликована в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

Даниил походил службу в армии по контракту с января 2022 года. Военный принимал участие в спецоперации с ее начала.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа стало известно о гибели на Донбассе 26-летнего выпускника ТВВИКУ Игоря Бойчука. Офицер получил смертельные ранения при выполнении боевых задач. У погибшего военного осталась семья — родители и сестра с братом.

Всего с начала специальной военной операции погибли порядка семидесяти военнослужащих из Тюменской области. Такие данные приводит тг-канал Тюменский популист.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Похороны#Гибель людей#Прощание#Украина#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25