На Украине погиб житель Тобольска. Похороны состоятся в субботу

Житель Тобольска Даниил Шестаков погиб на Украине при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Прощание с тоболяком пройдет в субботу, 15 октября, в здании городского морга. Информация об этом опубликована в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

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