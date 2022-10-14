На Украине погиб житель Тобольска. Похороны состоятся в субботу

Даниил походил службу в армии по контракту с января 2022 года. Военный принимал участие в спецоперации с ее начала.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа стало известно о гибели на Донбассе 26-летнего выпускника ТВВИКУ Игоря Бойчука. Офицер получил смертельные ранения при выполнении боевых задач. У погибшего военного осталась семья — родители и сестра с братом.
Всего с начала специальной военной операции погибли порядка семидесяти военнослужащих из Тюменской области. Такие данные приводит тг-канал Тюменский популист.