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Момент смертельной аварии с мотоциклистом. Видео

14 октября 06:21
Фото: Владимир Горпинченко
Момент столкновения мотоцикла с автомобилем.
Сегодня ночью недалеко от ТРЦ «Остров» в Тюмени произошла трагедия — мотоциклист из Югры на огромной скорости врезался в легковой автомобиль. После столкновения мотоцикл откинуло на другую сторону проезжей части. Мужчина скончался на месте.
Сюжет
Тюмень

Момент страшного ДТП попал на камеру видеорегистратора. В машине, где была установлена камера, находилось несколько пассажиров. Когда мотоцикл врезался в легковой автомобиль впереди, девушка в салоне вскрикнула.

— У тебя работает видеорегистратор?

— Конечно работает.

— Значит ты заснял? А то я как раз пропустил.

— Да.

— Мы на поезд-то успеем?

— Х**н его знает. Зачем я вообще сюда поперся…

Мотоцикл после столкновения вместе с его водителем отлетел на другую сторону проезжей части. Транспортное средство разлетелось на осколки. Автомобили получили не такие значительные повреждения.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» ответили, что авария была массовой. Мотоциклист врезался в 5 автомобилей — два Hyundai, Suzuki, Chevrolet и Renault. За рулем мотоцикла находился 38-летний житель Нефтеюганска. Он скончался на месте происшествия. Других пострадавших в этом ДТП не было.

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