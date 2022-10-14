Момент смертельной аварии с мотоциклистом. Видео

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» ответили, что авария была массовой. Мотоциклист врезался в 5 автомобилей — два Hyundai, Suzuki, Chevrolet и Renault. За рулем мотоцикла находился 38-летний житель Нефтеюганска. Он скончался на месте происшествия. Других пострадавших в этом ДТП не было.