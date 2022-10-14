Момент смертельной аварии с мотоциклистом. Видео

Момент страшного ДТП попал на камеру видеорегистратора. В машине, где была установлена камера, находилось несколько пассажиров. Когда мотоцикл врезался в легковой автомобиль впереди, девушка в салоне вскрикнула.
— У тебя работает видеорегистратор?
— Конечно работает.
— Значит ты заснял? А то я как раз пропустил.
— Да.
— Мы на поезд-то успеем?
— Х**н его знает. Зачем я вообще сюда поперся…
Мотоцикл после столкновения вместе с его водителем отлетел на другую сторону проезжей части. Транспортное средство разлетелось на осколки. Автомобили получили не такие значительные повреждения.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» ответили, что авария была массовой. Мотоциклист врезался в 5 автомобилей — два Hyundai, Suzuki, Chevrolet и Renault. За рулем мотоцикла находился 38-летний житель Нефтеюганска. Он скончался на месте происшествия. Других пострадавших в этом ДТП не было.