Молодые жители Республики Алтай назвали 20 главных событий за 20 лет

Как сообщает tagilcity.ru, к участию в проекте привлекли социологов, журналистов и экспертов, перед которыми поставлена задача выяснить, какие события, происходившие в жизни современной России и регионов, в наибольшей степени оказали влияние на судьбу молодых людей. С ключевыми вопросами исследования знакомили совершеннолетних молодых людей в возрасте до 35 лет, входящих в фокус-группы, сформированные во всех российских регионах.
По мнению молодежи, проживающей в Республике Алтай, за двадцать лет там произошло немало перемен к лучшему.
Здесь идет активное развитие сферы здравоохранения, укрепление материальной базы медучреждений, ремонт больниц и поликлиник, строительство новых ФАПов. В качестве примера можно привести то, как строится новый хирургический корпус, который получит Республиканская детская больница.
Еще одним знаковым событием в жизни республики молодые люди назвали масштабный ремонт Чуйского тракта, который должен превратиться в безопасную трассу, проходящую по нескольким регионам. Он связывает Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Работы должны быть завершены в 2024 году. Помимо этого, в нынешнем году, согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Республике Алтай будет отремонтировано свыше 245 километров дорог и около 20 мостов.
В зоне особого внимания на Алтае находится культура. Реконструкцировано здание Национального драматического театра Республики Алтай имени П. В. Кучияк. В нынешнем году здесь предусмотрено открытие творческой лаборатории, в которой известные драматурги будут передавать свой опыт молодым авторам с целью сохранения и развития алтайского языка в качестве государственного языка республики.
В Горном Алтае идет активное развитие альтернативной энергетики. Она представлена уже восемью солнечными электростанциями и целым кластером возобновляемой энергетики.
В крупный туристический центр Алтая превратилась территория горного всесезонного курорта «Манжерок», принимающего туристов со всей России. Она состоит из 22 километров горнолыжных трасс, трех новых подъемников, крупнейшего в стране байк-парка со сложнейшей трассой и гостиничного комплекса. Здесь собираются участники крупнейших соревнований, в том числе Кубка России по горнолыжному спорту. В перспективе курорт сможет принимать ежегодно до 500 тысяч туристов.