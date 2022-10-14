Молодые жители Республики Алтай назвали 20 главных событий за 20 лет

Еще одним знаковым событием в жизни республики молодые люди назвали масштабный ремонт Чуйского тракта, который должен превратиться в безопасную трассу, проходящую по нескольким регионам. Он связывает Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Работы должны быть завершены в 2024 году. Помимо этого, в нынешнем году, согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Республике Алтай будет отремонтировано свыше 245 километров дорог и около 20 мостов.