Кормье считает, что Махачеву стоит опасаться Оливейру, так как он никого не боится

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о предстоящем титульном бое между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на подкаст спортсмена.
Поединок между противниками пройдет 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280.
По мнению Кормье, Махачеву важно быть очень осторожным с Оливейрой, потому что Чарльз имеет крепкий характер, а также не подвластен страху.
К слову, за карьеру в смешанных единоборствах на счету Оливейры 33 победы и восемь поражений. В свою очередь, Махачев отметился 22 победами и одним поражением.