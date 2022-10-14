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Кормье считает, что Махачеву стоит опасаться Оливейру, так как он никого не боится

14 октября 16:40
Фото: pxhere.com
Поединок между соперниками состоится 22 октября.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о предстоящем титульном бое между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на подкаст спортсмена.

Поединок между противниками пройдет 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280.

По мнению Кормье, Махачеву важно быть очень осторожным с Оливейрой, потому что Чарльз имеет крепкий характер, а также не подвластен страху.

К слову, за карьеру в смешанных единоборствах на счету Оливейры 33 победы и восемь поражений. В свою очередь, Махачев отметился 22 победами и одним поражением.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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