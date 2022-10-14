Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Единовременные выплаты, которые предусмотрены постановлением правительства Тюменской области от 01.04.2022 № 205-п, предоставляются военнослужащим. Также это относится к призванным на военную службу по частичной мобилизации, участвующим в спецоперации, и их семьям.
1 миллион рублей тем, кто получил ранение в ходе специальной военной операции;
3 миллиона рублей семье погибшего мобилизованного или близкому родственнику, участвующего в специальной военной операции;
65 тысяч рублей получит член семьи погибшего или родственник. Также относится к лицу, которое взяло на себя обязанности по организации погребения.
Отмечается, что такие выплаты раньше получили только добровольцы, военнослужащие и силовики, которые участвовали в СВО.
Власти заявляют, что военнослужащие, призванные по военной мобилизации могут рассчитывать на такие же выплаты, что и контрактники. Нормативная база касательно финансов была обновлена.
Ранее «Наш город» писал о том, что президент Российской Федерации сообщил, что в течение 2 недель по всей стране мобилизационные мероприятия будут завершены. По данным «РИА Новости», на данный момент частичную мобилизацию прошли 222 тысячи человек.