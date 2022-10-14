Как кормят мобилизованных в Тюмени и других регионах страны

«Наш город» спросил у тренера-диетолога Милены Фахрутдиновой, соответствует ли еда на данной фотографии нормам суточной калорийности. По словам Милены, согласно утвержденным нормам, военнослужащий российской армии должен получать 4246 ккал в день. С учетом трехразового питания калории должны распределяться следующим образом: на завтрак уходит от 30 до 35%, на обед затрачивается от 40 до 45%, на ужин достаточно от 20 до 30%.