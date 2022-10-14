Как кормят мобилизованных в Тюмени и других регионах страны

Губернатор Тюменской области в своем телеграм-канале поделился фотографиями столовой и питания бойцов. На фотографии, представленной в посте видно, что порция небольшая: плов и кусок говядины.
«Наш город» спросил у тренера-диетолога Милены Фахрутдиновой, соответствует ли еда на данной фотографии нормам суточной калорийности. По словам Милены, согласно утвержденным нормам, военнослужащий российской армии должен получать 4246 ккал в день. С учетом трехразового питания калории должны распределяться следующим образом: на завтрак уходит от 30 до 35%, на обед затрачивается от 40 до 45%, на ужин достаточно от 20 до 30%.
«На фото мы видим пример одного приема пищи — около 80 граммов кускуса в сухом виде, 100 граммов мяса в сыром виде. Блюдо заправлено растительным маслом, добавлено около 10 граммов моркови. В такой порции не больше 500 ккал, а приемов пищи всего 3», прокомментировала Фахрутдинова.
Диетолог отмечает, что возрастной контингент мобилизованных — молодые люди, несущие высокие физические и психо-эмоциональные нагрузки. Поэтому в их рационе должно содержаться большее количество углеводов: 4 грамма на кг веса и жиров 1,5-2 граммов на кг веса. Кроме того, учитывается норма белка 2-2,5 гр на кг веса.
«Все продукты должны быть богаты макро и микро нутриентами, витаминами и минералами», говорит специалист.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова побывала у мобилизованных. Фотографии обеда военнослужащих она выложила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». На фото суп, каша с мясом, картофель, хлеб и компот.
Губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале показал, как кормят жителей Пермского края, которые попали под частичную мобилизацию. Военнослужащие располагаются в учебном центре «Елань» вместе с резервистами из других регионов.
Посмотрев на фотографии питания резервистов, можно увидеть, что их кормят овощными салатами, супами и гарнирами с мясом. Военнослужащие обеспечены трехразовым питанием.
Не жалуются на питание и мобилизованные белгородцы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал информацию о том, как питаются военнослужащие в двух разных воинских частях. На фотографиях можно увидеть бобовые, рыбу, хлеб, соленые огурцы. Кроме того, в в меню есть рис и сладкое.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский не остался в стороне и побывал на базе Минобороны, куда отправили мобилизованных из региона. Среди фотографий с того дня — одна с питанием военнослужащих.
Обед бойцов состоял из супа, риса с гуляшом или тушенкой. Рядом с гарниром горошек. Мобилизованные дополняют обед маслом и хлебом.
Телеграм-канал «КП-Новости Самары» опубликовал фотографии жителей Самарской области. Такое питание предлагают мобилизованным в Рощинске. На фотографии небольшая тарелка салата, суп с картофелем. Также на фото рыбные консервы, макароны с подливой, яйцо, белый хлеб и пакетик грушевого сока.
Канал «ДМБ Таймер» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотографии обеда и ужина для военнослужащих в лагере под Анивой в Сахалинской области.
На фотографии мы видим обед, состоящий из картофеля с подливой и куском рыбы. Также мобилизованные питаются сливочным маслом, пьют чай. На других фотографиях бойцы показывают холодные закуски-салаты, порции супа, по виду это рассольник или солянка, макароны с кусками мяса или гречневую кашу. Есть также хлеб и чай.
Ужин — картофельный суп, гречка с подливой и очень небольшим кусочком мяса или тушенки, есть также небольшой салат, черный хлеб, сливочное масло и чай.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени 10 октября в 17 часов начались проводы военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. По данным «Нашего города», мероприятие проходило на Центральной площади города. Перед тюменцами выступили Александр Моор и другие официальные лица.